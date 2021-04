Von „Landesrat Rudi“ zum Herrn Gesundheitsminister

1990 nach Wien

Doch in dieser Zeit war er schon für die Grünen in Oberösterreich politisch aktiv, war von 1986 deren Sprecher, ging dann im November 1990 für die Grünen in den Nationalrat als Verkehrs-, Sicherheits- und Atomsprecher und kam 1997 in den Landtag nach OÖ zurück.