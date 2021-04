Angst vor 3. Welle bei Arbeitslosigkeit in Wien

Die Zahlen des Wiener Arbeitsmarktservice, zusammengefasst in der Grafik unten, zeigen, wie sich die Arbeitslosigkeit in Wien während der Corona-Pandemie entwickelt hat. Die erste Welle hat ihren Höhepunkt im April 2020 erreicht: 197.367 Wiener waren auf Jobsuche oder in Schulungen. Über den Sommer ging die Quote leicht bergab. Mit einem neuen Peak im Dezember mit 186.298 Betroffenen - und einem leichten Absinken im März 2021.