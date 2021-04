Ludwig: „Es kann nicht alles gleichzeitig öffnen“

Derzeit gebe es zwar in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland leicht sinkende Zahlen: „Wir sehen allerdings noch keine entsprechende Entspannung, die systemkritische Auslastungsgrenzen unterschreiten würde“, verwies Ludwig auf die noch immer angespannte Situation in den Spitälern. Auf die Frage, ob die Öffnung in Wien nach dem 2. Mai also keinesfalls fix sei, antwortete der Stadtchef: „Es kann vor allem nicht alles gleichzeitig öffnen“.