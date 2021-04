Corona: Wie Öffnung im Mai funktionieren kann

Checks an der Rezeption

Die Hotels sperrten im Vorjahr erst zwei Wochen nach der Gastronomie wieder auf. Dieses Mal, so der Wunsch der Branchen, wollen sie zeitgleich starten. Damit das funktioniert, sind Gesundheits-Checks an der Rezeption eine Möglichkeit. Beschränkungen im Wellness- und Restaurantbereich sind wahrscheinlich.