Maskenpflicht im Freien bei Einkaufszentren

Ludwig kritisiert Doskozil wegen Öffnung

Während Niederösterreich und Wien den Lockdown in der Ostregion bis zum 2. Mai verlängert haben, weicht das Burgenland ab Montag von dem bisher gemeinsamen Weg ab. Für diese Entscheidung musste Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) einiges an Kritik einstecken müssen. Am Samstag kam diese aus dem Mund des Wiener Bürgermeisters. Jeder trage die Verantwortung für sein Bundesland. „Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil mir die Gesundheit der Menschen das Wichtigste ist“, erklärte Michael Ludwig (SPÖ) in Richtung seines Parteifreunds. Doskozil trage die Verantwortung für die Entwicklung in seinem Bundesland. Es wäre wichtig, dass Bundesländer solidarisch miteinander sind, so Ludwig, der aber keine burgenländischen Patienten in Wien ablehnen will.