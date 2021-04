Wetter bleibt auch die nächsten Tage unbeständig

Die nächste Kaltfront zieht von Nordwesten her am Donnerstag durch und bringt schon in der Früh und am Vormittag dichte Wolken und Regen. Zunächst noch länger sonnig ist es im Süden, hier sind dann aber am Nachmittag Regenschauer und sogar Gewitter zu erwarten. Im Norden bessert sich das Wetter dann schon wieder. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 1200 Meter. Der Wind weht mäßig aus Südwest bis West. Frühtemperaturen von zwei bis sechs Grad werden erwartet, dann Werte zwischen elf und 18 Grad.