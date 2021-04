Impf-Aktion: „Viele Autos mit anderen Kennzeichen“

„Wir waren am Sonntagnachmittag an der Reihe. Als wir zum Gebäude, in dem die Pikse verabreicht wurden, gekommen sind, trauten wir unseren Augen kaum. Der Parkplatz war voll mit Fahrzeugen aus den Bezirken Kitzbühel und Kufstein. Die Schlange beim Eingang war lang, wir hatten uns angestellt. Plötzlich kam ein Feuerwehrmann heraus und hat gerufen, dass jene, die einen Termin haben, vorgehen sollen“, erinnern sie sich. Daraufhin seien sie mit noch zwei weiteren Personen an den „rund 50 wartenden Personen“ vorbeigegangen. „Diese waren wohl ohne Termin da, denn sonst wären alle mit nach vorne gegangen“, mutmaßen die Impfwilligen.