Bank bankrott: „Jetzt zählt jede Million“

Was Ex-Chef Martin Pucher mit den fingierten Krediten und gefälschten Bilanzen seiner Bank angerichtet hat, ist für Betroffene haarsträubend. Allein in den letzten zehn Jahren sind laut den Ermittlern 156 Millionen € in bar oder per Scheck einfach aus der Bank getragen worden – oft im Plastiksackerl. Wo 57 Millionen € davon versickert sind, konnte herausgefunden werden. „Unsummen flossen auf verschiedenen Wegen an den SV Mattersburg, wurden zur Bedienung fiktiver Kredite oder zur Aufbesserung des SVM-Gastronomiebetriebes genutzt“, lautet das Ergebnis. Von 99 Millionen Euro fehlt weiterhin jede Spur.