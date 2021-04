Putin lässt Panzer an die Grenze zu Ukraine rollen

Putin hat Interesse an unruhiger Ostukraine

Plant der Kreml-Chef gar einen neuen Einmarsch der russischen Armee in die von russlandtreuen Separatisten beherrschten Regionen Lugansk und Donezk im ostukrainischen Donbass? Obwohl an der Hunderte Kilometer langen Front trotz des geltenden Waffenstillstandes allein seit Jahresbeginn mehr als 40 Menschen getötet worden sind, erscheint das unwahrscheinlich. Putin hat durchaus Interesse an der anhaltenden Unruhe im Donbass.