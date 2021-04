„Es muss nicht Liebe auf den ersten Blick sein“

Schon bevor die Volleyball-Herren des VC Wolfurt an diesem Wochenende in den Zweitliga-Endspurt gehen, ist das Saisonziel erreicht: „Wir haben wieder Spaß am Sport“, sagt Trainer Sebastian Vonach, der im Hinblick auf die kommende Spielzeit bereits mit der Planung begonnen hat und auch auf sportliche „Braut- oder Bräutigamschau“ gehen könnte.