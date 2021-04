Bundesliga ohne Austria? Das sagt die Konkurrenz

„Es wäre unglaublich für den österreichischen Fußball, wenn das passieren würde“, meinte Kühbauer, als er auf das mögliche Ausbleiben der Spielgenehmigung für die Austria angesprochen wurde. „Die Austria gehört wie Rapid in die Bundesliga, so wie auch Salzburg oder Sturm. Das sind die Klubs, die eigentlich immer dabei waren, und so soll es auch bleiben“, meinte der 50-Jährige und ergänzte: „Die Rivalität soll auf sportlicher Ebene ausgelebt werden.“