Nora Tschirner: Offene Worte über ihre Depression

„Kontakt zu mir verloren“

Die Depression habe ihr deutlich gemacht, dass etwas nicht stimmte: „Ich hatte den Kontakt zu mir verloren, und sie war die Erste, die sich getraut hat, mich drauf aufmerksam zu machen, mein Mahnmal quasi. Ein Sprüche klopfender, nerviger, aber wohlmeinender Freund.“ Als die Psychologin fragte, wann die depressiven Zustände eintreten würde, wurde deutlich: „Es stellte sich raus: an den krassen Pressetagen, an denen ein Interview dem nächsten folgt, und die kein Ende nehmen - und an 16-Stunden-Drehtagen. Also in zeitlich begrenzten Arbeitsphasen.“