Die kleine Botin checkt den Kleiderschrank

Endlich sind die Temperaturen zweistellig, und die warmen Sonnenstrahlen locken uns hinaus. Neben den ersten Handgriffen im Garten ist es Zeit, die Garderobe zu sichten. Schauen wir zuerst, was noch Zuwendung braucht: Socken, Hauben oder Handschuhe, die über den Winter Löcher bekommen haben, kommen beiseite. Für sie nehme ich mir zwei oder drei Abende, um kleine Ausbesserungen vorzunehmen. Das kostet nicht viel Zeit und hilft, Ressourcen zu schonen. Dann schaue ich unsere Sommersachen durch. Was haben die Kinder schon im letzten Jahr kaum getragen oder passt sicher nicht mehr? Das kann gleich weg! Die leichten Sachen, die sie in den kommenden Wochen und Monaten tragen werden, kommen in Griffweite.