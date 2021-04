Unterstützung für Laschet in eigener CDU schwindet

„Leider geht es jetzt nur um die harte Machtfrage: Mit wem haben wir die besten Chancen?“, sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff am Donnerstag dem deutschen Nachrichtenmagazin „Spiegel“. CDU-Präsidiumsmitglied Haseloff ist der erste Ministerpräsident seiner Partei, der sich in diese Richtung äußert. Dabei gehe es nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften, so Haseloff in der Vorabmeldung des „Spiegels“. Aber „es hilft nichts, wenn jemand nach allgemeiner Überzeugung absolut kanzlerfähig ist, aber dieses Amt nicht erreicht, weil die Wählerinnen und Wähler ihn nicht lassen.“