Diese Blamage will die Queen Prinz Harry ersparen

Queen rettete Harry vor Demütigung

Und deshalb habe die Monarchin entschieden, dass bei der Trauerfeier für ihren Ehemann Prinz Philip keine Militäruniformen getragen werden dürfen, berichtete die „Daily Mail“. Stattdessen sollen die Männer in Cutaways mit schwarzer Krawatte nach Schloss Windsor kommen, die Damen in schlichten, schwarzen Outfits. So soll die Familie, so der Wunsch der 94-Jährigen, auch optisch ihre Verbundenheit demonstrieren.