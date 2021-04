Prinz Philip: Nur Familie bei Begräbnis in Windsor

Indes meldete sich Prinzessin Anne über den Tod ihres Vaters zu Wort: „Das Leben wird komplett anders sein.“ Vor allem der Queen wird der Fels in der Brandung fehlen. Prinz Philip würde seiner Frau wahrscheinlich raten: „Get on with it!“ Was auf Deutsch so viel bedeutet wie: „Mach weiter!“ Insidern zufolge war das immer die Devise des Herzogs. Er war ein Paradebeispiel für die Großeltern-Generation, die sich kaum in emotionale Themen hineinsteigerte.