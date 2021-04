Betrunkener Polizist baut mit Dienstwagen Unfall

In der Familie des Beamten gab es oft Streit, erzählt er jetzt vor Richter Andreas Böhm: „Ich habe viele Überstunden gemacht.“ Auch am 29. August 2020 wurde er wegen der langen Dienstzeiten von der Frau zur Rede gestellt. Er ging zu einer Feier in ein Gasthaus. Dort floss reichlich der Alkohol: Drei große Bier und eine ungeklärte Anzahl von Stamperln Schnaps.