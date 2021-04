Sportportal sorgt für Erheiterung im Ländle

Selbst Präsident Peter Pfanner wusste nichts vom Glück, dass der neue Sportdirektor schon gefunden ist. Netzer selbst stellte klar, dass er seine Fußballkarriere um ein weiteres Jahr verlängern will. Zudem startet er im Herbst in die Ausbildung als B-Lizenztrainer. Netzer hat derzeit einen gültigen Spielervertrag in Altach - mit Anschlussvertrag für die Zeit nach seiner Karriere. Wann die Spielerkarriere enden wird, ist ebenso offen, wie die Tätigkeit, die „Pipo“ im Anschluss an seine Karriere beim SCR Altach ausüben wird.