Anschobers Rücktritt wäre vermeidbar gewesen

Wenn Gesundheitsminister strauchelt - wie geht es dann den Österreichern?

Vielleicht müssen wir alle umdenken. Gerade in dieser Krise sind Emotionen wie Leid, Schmerz oder Überforderung in unserem Alltag angekommen, die Zahl derer, die mit sich kämpfen, ist hoch. Dass ausgerechnet dem Gesundheitsminister keine Verschnaufpause vergönnt war, um sich um seine Gesundheit zu kümmern, ist zynisch. Wenn selbst er an der Coronakrise zerbricht - wie geht es dann der Psyche der Millionen Österreicher?