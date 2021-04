Kritik an U-Ausschuss: „Steuergeldverschwendung“

„Wer hat davon profitiert?“

„Wer hat davon profitiert?“, will Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli wissen. Auch will sie die Privatisierungspläne der ARE unter der ÖVP-FPÖ-Regierung näher beleuchten. Treiber dieser Pläne sei das Finanzministerium gewesen, damals saßen bei den Verhandlungen jeweils der nunmehrige ÖBAG-Chef Thomas Schmid und die zweite Auskunftsperson des Tages, der einstige Finanzminister der Übergangsregierung Eduard Müller, der mittlerweile Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA) ist, am Tisch, so Tomaselli.