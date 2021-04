17 Verfahren nach Storchenfeier vor dem Abschluss

Nächste Woche wieder im Büro

Auch aus seinem Büro gab es darauf keine Antwort: Haimbuchner befinde sich auf dem Weg der Besserung und man gehe davon aus, dass er nächste Woche seine Arbeiten in der Landespolitik wieder starten könne. Wie berichtet nahm der Politiker vor gut einem Monat an der Storchenfeier in seiner Heimatgemeinde Steinhaus bei Wels teil. Ein paar Tage später wurde er positiv auf Corona getestet und wurde zwischenzeitlich sogar auf der Intensivstation künstlich beatmet. Seit Ostern ist Haimbuchner wieder zu Hause.