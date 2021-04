Ein Villacher Comedian erobert die Kabarettszene

Wie kommt man eigentlich ins ORF-Format „Was gibt es Neues“ an die Seite von Oliver Baier? „Das habe ich meiner Agentur ,Genie & Wahnsinn’ zu verdanken. Diese hat mich vor zwei Jahren über Facebook entdeckt, unter Vertrag genommen und nach Berlin vermittelt. Demnächst bin ich im ,Quatsch Comedy Club’-Studio Teil des Autorenteams. Auch mein ORF-Auftritt ist so zustande gekommen“, verrät Stockenreitner, der seinen ersten Auftritt vor zehn Jahren in einem Pub in Wien hatte und schon mit Josef Hader auf der Bühne stand. „Das war im ausverkauften Theater am Alsergrund - vor so viel Publikum, dass die Luft stickig wurde. Ich vermisse diese Zeiten!“