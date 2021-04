Osterruhe bis Mai | Kanzler-Kandidat

Was für eine Mischung an Neuigkeiten aus der Corona-Welt allein am Montag: Zunächst der Weckruf einer Intensivstation-Pflegerin im Ö1-Morgenjournal, die von jungen Patienten berichtete, die in Todesangst weinen, von Menschen, die schreien, es sei zu früh zu sterben. Andererseits Neuinfektionszahlen unter dem Wert der Vorwoche. Und Hoffnungen, dass ein eher banaler Asthmaspray gegen schwere Covid-Krankheitsverläufe wirkt. Lockerungen in Tschechien, Großbritannien, Slowenien. Aber auch: Die weitere Verlängerung des als „Osterruhe“ bezeichneten harten Lockdowns in Wien. Nun nicht nur um eine weitere Woche, sondern gleich bis Anfang Mai, die Schulen, so Bürgermeister Michael Ludwig, sollen ab dem 26. April zum Präsenzunterricht zurückkehren. Während der burgenländische Landeshauptmann Doskozil Montag Abend noch offen ließ, ob sein Bundesland bei der Lockdown-Verlängerung mitgehen werde, signalisierte die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner, dass sich ihr Land „bis auf weiteres“ den Wiener Maßnahmen anschließe. Ja, und dann war auch noch der sogenannte „Grüne Pass“ ein Thema. Er soll Geimpften, Getesteten und Genesenen Reisen erlauben und nach Einigung von 13 EU-Ländern spätestens ab Juni umgesetzt werden. Das wiederum glauben die Menschen genauso wenig wie viele andere Versprechungen in Sachen Corona, wie auch die aktuelle „Frage des Tages“ der „Krone“ gestern zeigte. Das Vertrauen in die Verkündungen der Politik - ja, es ist längst dahin. Aber, wen wundert´s?