Liga sperrt Rapids Abwehrchef Maximilian Hofmann

Es war in der 47. Minute: Nach einem Pass in den Lauf von Patson Daka kreuzte Hoffmann den Laufweg des Torjägers, woraufhin der Salzburger stürzte. In der Wiederholung der TV-Bilder konnte man sehen, dass Hofmann den Ball spielte, Daka eher über seinen eigenen Fuß stolperte. Auch Hofmann meinte nach dem Spiel: „Er haxelt komplett selber ein. Für mich war es kein Foul und keine rote Karte.“