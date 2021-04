Ab 17 Uhr LIVE: Rapid Wien - FC Red Bull Salzburg

Zumindest in den Tagen vor dem Kracher der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.00 Uhr) zwischen Rapid und Serienmeister Salzburg lebt der grün-weiße Traum vom Titel. Vier Punkte liegen die Hütteldorfer hinter den „Bullen“, erst einmal in der Red-Bull-Ära standen sie am Saisonende vor dem Ligakrösus: 2007/08, als fast alle aktuellen Rapidler noch im Nachwuchs kickten. Gelingt Grün-Weiß am Sonntag aber der Coup, würden auch mit Blick auf das Punktekonto Erinnerungen an 2008 wach. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie immer am Ball.