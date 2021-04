MAN: Neuer Streit um Verstaatlichungen

Die SPÖ ist der Meinung, dass ein staatlicher Einstieg beim Lkw-Hersteller jedenfalls zu überlegen wäre; mit Milliardensummen sollte die Politik bei strauchelnden Unternehmen einsteigen, schlug etwa SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vor. Die Beteiligungen könnten sich, so die Roten, auf bis zu 20 Prozent belaufen, Vehikel dafür soll laut SPÖ fürs Erste ein zehn Milliarden Euro schwerer Fonds sein. Die SPÖ-regierte Stadt Wien praktiziert Ähnliches in der Corona-Krise übrigens bereits, über einen Fonds wird als Hilfe in Unternehmen investiert.