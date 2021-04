Rechtsanwalt: „Ganz durchdacht hat das niemand“

Österreich ist momentan geteilt: Im Osten gelten wegen des Lockdowns verschärfte Regeln, im Westen bewegt man sich schon eher Richtung Normalität und in den restlichen Bundesländern herrscht noch seit November der „Lockdown light“. Bei den vielen Maßnahmen ist der Durchblick allerdings schwer: Was ist jetzt wo genau noch erlaubt und was nicht? Wer darf jetzt wen genau treffen? Sollte es zu einer Polizeikontrolle kommen: Wie kann man sich rechtfertigen und was darf die Polizei überhaupt unternehmen? Darüber spricht Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Rechtsanwalt Mag. Florian Horn im krone.tv-Talk „Nachgefragt“.