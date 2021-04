E-Sport in Tirol: Wenn der Wacker zockt

Kozubek:

Den Ansatz, den wir fahren, ist in Österreich sicher einzigartig. Das macht kein anderer Verein so. Der Fußball hat aber auch erkannt, dass die Fans immer älter werden und wir wieder eine junge Zielgruppe brauchen. Da ist E-Sport eine Möglichkeit. Da gibt es zum Beispiel von der Bundesliga die Initiative „E-Bundesliga“. Aber das ein Fußballverein ein eigenes Unternehmen gründet und quasi das gleiche macht, wie im Fußball, nämlich Spieler zu haben, mit denen zu arbeiten, das zu vermarkten: das machen in Österreich nur wir. Mit Abstrichen auch Red Bull Salzburg ein bisschen, aber nicht so groß.