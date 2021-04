Acht Intensivpatienten und ein Todesfall

Das Infektionsgeschehen ist weiterhin dynamisch. Am Freitag wurden 97 neue Fälle gezählt. Mittlerweile müssen die Krankenhäuser auch wieder deutlich mehr Patienten behandeln, die an Covid-19 erkrankt sind. Acht Personen sind auf intensivmedizinische Hilfe angewiesen. Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Die Öffnungsschritte in der Testregion Vorarlberg und das Osterwochenende schlagen sich in der Infektionskurve nieder. Sowohl die Zahl neuer Corona-Fälle wie auch die 7-Tage-Inzidenz sind im Steigen begriffen. Dasselbe gilt leider auch für das Auftreten schwerer Krankheitsverläufe. So werden derzeit bereits 34 Covid-19-Patienten im Krankenhaus behandelt, acht davon liegen auf den Intensivstationen.



Bezirk Bregenz am stärksten Betroffen

Am Freitag wurden 97 neue Covid-Fälle registriert, am Samstag kamen bis 16 Uhr weitere 63 hinzu. Am stärksten betroffen ist der Bezirk Bregenz mit 374 Fällen, gefolgt vom Raum Dornbirn mit aktuell 299 Corona-Erkrankungen.

Eine Person ist am Freitag leider in Verbindung mit einer Coronainfektion im Krankenhaus verstorben. Laut Dashboard des Landes handelt es sich dabei um den insgesamt 285. Todesfall seit Ausbruch der Pandemie.