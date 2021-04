„Sofa-Gate“ bereitet Michel schlaflose Nächte

"Habe allen Frauen mein Bedauern ausgesprochen“

Allerdings respektiere er andere Meinungen und verstehe die Kritik an seinem Verhalten, so Michel. „Es tut mir sehr leid. Ich habe von der Leyen und allen Frauen bereits mein Bedauern ausgesprochen.“ Der Vorfall habe leider dazu beigetragen, dass die Substanz des Treffens mit Präsident Erdogan untergegangen sei, bedauerte er. „In den vergangenen Monaten haben uns die Spannungen im Mittelmeerraum wirklich beunruhigt. Wir befürchteten, dass wir kurz vor einem ernsten Zwischenfall standen. Ziel des Besuchs in Ankara war es, einen positiven Dialog mit der Türkei wieder aufzunehmen.“