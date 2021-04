„Diktatoren“-Streit zwischen Draghi und Erdogan

Türkei sieht Schuld für Sitzordnung bei der EU

In der Diskussion um die Sitzordnung beim Treffen hatte sich die Türkei bereits am Donnerstag gegen Vorwürfe aus Brüssel verteidigt. Es habe „ungerechte Anschuldigungen gegenüber der Türkei gegeben“, sagte Außenminister Cavusoglu. „Es wurde entsprechend der Anregungen der EU-Seite so eine Sitzordnung aufgestellt.“