EU-Spitze auf waghalsiger Mission in der Türkei

EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen reisen am Dienstag zum türkischen Präsidenten. Damit setzt man die Bemühungen für einen Neustart der Beziehungen fort. Die EU-Spitzen haben für Recep Tayyip Erdogan einige Angebote in der Tasche, doch es wird ein heikles Treffen: In Ankara wollen sie erkunden, wie nachhaltig Erdogans Interesse an Kooperation ist.