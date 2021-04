Kein Umsatz ohne Gäste aus dem Ausland

Das Fazit über die abgelaufene Wintersaison ist im Grunde einfach: Ohne Gäste aus dem Ausland ist ein kostendeckender Betrieb der Berg- und Seilbahnen einfach nicht möglich.

Wirtschaftlich habe sich die Öffnung der Skigebiete - in Summe wurden immerhin 2200 Betriebstage geboten, das sind nur um 32 Prozent weniger als im Vorjahr - zwar nicht gelohnt, dennoch sei der Entschluss richtig gewesen, betont Andreas Gapp, Obmann der Vorarlberger Seilbahnen: „Viele Einheimische haben die einmalige Gelegenheit genutzt, die Pisten fast für sich alleine zu haben, keinen Parkplatz suchen und nirgends anstehen zu müssen. Unseren Gästen dabei zuzusehen, wie sie vom Corona-Alltag abschalten und einfach nur Spaß und Freude beim Skifahren haben, war und ist ein super Gefühl.“



Investition in die Zukunft

So betrachtet war die Öffnung auch eine Investition in die Zukunft: Viele Einheimische haben den Pistenspaß neu für sich entdeckt, der Stellenwert des Skifahrens dürfte deutlich gestiegen sein. Das lässt sich auch mit Zahlen belegen: Setzt man die rund 900.000 Ersteintritte in Relation zur Bevölkerung, so war jeder Vorarlberger im abgelaufenen Winter zumindest zweimal auf der Piste - ein sehr guter Wert.