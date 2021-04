Deutschland streitet über Testpflicht in Firmen

Die deutsche Regierung streitet über eine Verpflichtung von Unternehmen zu regelmäßigen Corona-Tests. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hielt dies am Freitag nicht für nötig. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz widersprach dem in Berlin aber. In der kommenden Woche soll geklärt werden, ob die Testpflicht nun kommt oder nicht.