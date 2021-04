Sängerin Lady Gaga im Brautkleid gesichtet

Lady Gaga hat in Rom geheiratet. Aber natürlich nicht wirklich, sondern in ihrer Rolle als „Schwarze Witwe“ Patrizia Reggiani in dem Film „House of Gucci“. Fotos zeigen die 35-jährige Sängerin in Rom bei den Dreharbeiten mit Adam Driver, der den Mode-Unternehmer Maurizio Gucci spielt, den Reggiani 1995 von einem Auftragskiller erschießen ließ.