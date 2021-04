Keine dicke Luft mehr in Fließer Volksschule

Spielerisch zu Atemgesundheit

„Die Idee hat uns gleich überzeugt, vor allem der spielerische Zugang“, weiß Direktor Christian Juen. So kommen 60 Kinder in vier Klassen der VS Fließ zum Nulltarif zu mehr Atemgesundheit und weniger Aerosolen, denn der „Papa“ verlangt natürlich kein Geld dafür – zumindest nicht für dieses Pilotprojekt. Allerdings könnte „Lufti“, der kleine Helfer zur Eigeninitiative, auch anderswo Schule machen. Julian: „Diese Woche sind Mattheo und Roman Klassenordner und sie machen immer die Fenster auf, wenn „Lufti“ orange wird.