Behinderte Menschen in Schule benachteiligt

Das Lernen zuhause plagt so manchen Schüler - aber für Kinder mit Behinderung ist es besonders schwer. Das zeigt jetzt eine Umfrage der Pädagogischen Hochschule Steiermark. Die Forscher richteten ihre Fragen an 142 Volksschullehrer in der Steiermark aus Inklusionsklassen. Tenor: „Vielfach fehlen digitale Endgeräte und Assistenz-Technologien“, erklärt Projektleiterin Edvina Bešic. Das können etwa Lupen oder Vorlese-Hilfen für sehbehinderte Schüler sein. Kurzum: Die digitale Welt hat viele Barrieren, die die Kinder alleine kaum schaffen. Inklusionsforscherin Bešic fordert in der Lehrerbildung außerdem einen Schwerpunkt für inklusive Medienbildung.