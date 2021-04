„Freunde sagen schon ,Bob der Baumeister’ zu mir“

„Wir fanden in den bestehenden Gebäuden keinen Platz mehr, wollen aber in der Produktion noch effizienter, unabhängiger und nachhaltiger werden“, sagt Eiber. Deshalb wird ab Herbst neben einer Pulverbeschichtung auch die Blechbearbeitung für verschiedene Teile direkt in Weißkirchen passieren. Insgesamt investiert das Unternehmen in den bereits fünften Ausbauschritt in Weißkirchen 8,5 Millionen €.