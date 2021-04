Start für zweite Impfrunde im Bezirk Schwaz

12.500 nahmen an Studie teil

Der Bezirk im Tiroler Unterland hatte wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Virusvariante eine Sondertranche der Europäischen Union in Form von 100.000 Impfdosen erhalten. Die Durchimpfung wird von einer wissenschaftlichen Studie mit dem Namen „REDUCE“ begleitet, an der 12.500 Impfwillige teilnahmen.