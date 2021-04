Vermutlich älteste Landkarte Europas entdeckt

Im Jahre 1900 wurde in Frankreich eine große Steinplatte mit eingravierten Markierungen aus der Bronzezeit entdeckt. Der Stein aus Saint-Bélec geriet in Vergessenheit, erst 2014 wurde er in einem Schlosskeller wiederentdeckt und seither wissenschaftlich untersucht. Dabei stellte sich nun heraus, dass es sich dabei um die vermutlich älteste kartografische Darstellung eines Gebietes in Europa handelt.