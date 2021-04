Blümel mauert: „Glaube, das kann jedem passieren“

Mit Kirche nicht immer einer Meinung

Angesprochen auf den Nachrichtenverlauf von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Schmid, in dem davon gesprochen wird, der Kirche „Bitte Vollgas“ zu geben, betonte Blümel das gute Verhältnis zur Glaubensgemeinschaft. Es habe natürlich Themen gegeben, bei denen man nicht einer Meinung war, dies sei aber in der Position des Finanzministeriums „normal“. Es wären jedenfalls keine Änderungen in Richtung Kirchensteuern geplant, so der Minister.