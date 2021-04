Bankmitarbeiter verhindern Betrug an Pensionistin

Vertrauen erschlichen

In den Folgetagen meldete sich der Unbekannte mehrfach bei ihr und gewann dadurch ihr Vertrauen. Letztendlich überredete er sie dazu, zu ihrer Hausbank in Braunau zu gehen, ihr Angespartes abzuheben und zu Hause in einem Versteck zu verwahren. Den Bankangestellten kam die Barabhebung einer derart hohen Geldsumme aber suspekt vor.