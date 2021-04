Snooker: Nüßle überstand 1. Runde der WM-Quali

Im dritten Anlauf hat Snooker-Talent Florian Nüßle in der WM-Qualifikation erstmals eine Runde überstanden! Der 19-jährige Steirer besiegte am Mittwoch beim Qualifikationsturnier in Sheffield den doppelt so alten englischen Amateurmeister Ben Hancorn mit 6:2-Frames. Der vierfache Staatsmeister trifft nun am Samstag auf den 47-jährigen Briten Mark King, einst die Nummer elf der Weltrangliste.