Bei den Lockdowns schnell, beim Impfen langsam

„Das Impfen geht langsam wie immer“, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Schuld sei einmal mehr der Bund. Hacker weiter: „Wir bekommen diese Woche nicht einmal 60.000 Impfdosen zur Verfügung gestellt, nächste Woche sind es 53.500.“ Was an AstraZeneca im Mai hereinkommt, gehe fast geschlossen für die Zweitimpfungen drauf. Wenn alles so trostlos ist: Warum hat Wien dann nicht das komplette Impfkontingent über Ostern ausgeschöpft, sondern Dosen „liegen gelassen“, wie die „Krone“ erfuhr? Hacker: „Wir rufen nie alles ab, was wir abrufen könnten. Wir müssen die Beratungs- und Informationsinfrastruktur aufrechterhalten.“