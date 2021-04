Kirche ist nach Brandanschlag sechs Wochen zu

Der Schaden nach dem Brandanschlag auf die Kirche Linz-St. Peter am Abend des Palmsonntag ist enorm: „Die Versicherung übernimmt 80.000 Euro. Da kommen aber noch mehr Kosten auf uns zu“, ist Pfarrer Franz Zeiger traurig. Unbekannte hatten das Totenbuch am Altar angezündet – eine wertvolle Marienstatue in der Nähe ist seither durch den Qualm schwarz.