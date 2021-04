„Unglaublich!“ Messi nach Schiri-Drohung entsetzt

Beim knappen und späten 1:0-Sieg gegen Real Valladolid war Lionel Messi mit einer Aktion des Unparteiischen gar nicht einverstanden: Der Barcelona-Star deutete in der Halbzeit bei seinem Abgang in die Spielerkabine an, dass Schiedsrichter Santiago Jaime Latre gedroht hatte, ihm eine Gelbe Karte zu zeigen (oben im Video). Damit wäre er im wichtigen Clasico gegen Real Madrid gesperrt gewesen.