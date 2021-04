Witz-Rot und Last-Minute-Tor: Barca-Sieg im Video

Der FC Barcelona ist am Montag in der spanischen Liga bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Atletico Madrid herangerückt. Die Katalanen gewinnen das Heimspiel gegen Real Valladolid dank eines Volley-Treffers von Ousmane Dembele in der 90. Minute mit 1:0. Zuvor hatten die Gäste eine sehr umstrittene Rote Karte gesehen. Die Highlights gibt‘s oben im Video!