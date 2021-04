Kühbauer: „Träumen erlaubt - muss in alle Köpfe“

Die breite Brust der Spieler tut hingegen gut. „Das gibt Selbstvertrauen“, so Ullmann, der das 3:1 erzielte. Fast jeder Schuss war ein Treffer. Wobei die Überzahl nach Lochoshvilis Karate-Kick (29.) gegen Kara half. „Aber sonst hätten wir auch gewonnen“, ist sich Schick sicher. Weil Raumaufteilung, Organisation, Effizienz - alles passte. 14 Bälle gingen aufs WAC-Tor, acht saßen. So wurde es historisch, Rapids zweithöchster Auswärtssieg (nach dem 10:0 beim GAK 1985) in der Bundesliga aller Zeiten. Einzig die Austria gewann in der Fremde zweimal noch höher, in Bregenz 2004 und Mattersburg 2016 je 9:0.