38-Jähriger drohte, stach mit Messer auf Tür ein

Ein 38-Jähriger ist am Ostersonntag nach einem Nachbarschaftsstreit im Salzburger Stadtteil Lehen festgenommen worden. Der Mann drohte am Abend in einem Mehrparteienhaus - aus vorerst unbekannter Ursache - vor der Wohnungstür eines 56-Jährigen, er werde alle hier umbringen und mit dem 56-Jährigen anfangen.