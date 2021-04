Flüge ohne Viren: UV-Roboter als Corona-Killer

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie will sich die Luftfahrtbranche so sauber wie möglich präsentieren, sei es mit Desinfektionsspendern auf den Flughäfen oder Reinigungstüchlein an Bord. Die Schweizer Fluggesellschaft Helvetic Airways testet derzeit einen Roboter, der mit ultraviolettem Licht desinfiziert.